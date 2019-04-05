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05.04.2019
ТАСС

Рогозин: корабль "Прогресс МС-11" установил рекорд по времени пути к МКС

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Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09"
Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09".
Источник изображения: © NASA

Глава Роскосмоса сравнил его со временем полета от Байконура до Москвы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-11" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции (МКС). Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил время в пути с дорогой от Байконура до Москвы.

"От Байконура до МКС время в пути составило 3 часа 21 минуту. Как от Байконура до Москвы. Это новый рекорд в истории МКС", - написал Рогозин на своей странице в Twitter в четверг.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-11" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур в 14:01 мск. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и продолжил самостоятельный полет к МКС. Корабль доставил на станцию около 2 т различных грузов, в частности топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты.

Космический аппарат перед стыковкой совершил два витка вокруг Земли. До июля 2018 года "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Впервые сверхкороткую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля "Прогресс МС-09", который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за 3,5 часа. Следующий корабль - "Прогресс МС-10" - вновь полетел к МКС 16 ноября 2018 года по старой двухсуточной схеме, поскольку это был первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября 2018 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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