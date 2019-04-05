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05.04.2019
Военное обозрение

Китай направил боевые корабли к берегам Сомали

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Китайские СМИ со ссылкой на командование ВМС НОАК сообщают о том, что в направлении северо-востока Африканского материка направилась группа китайских кораблей, включая боевые корабли военно-морских сил КНР. Сообщается, что речь идёт о выходе кораблей из военного порта в городе Чжоушань (восточная провинция Чжэцзян).

Источник изображения: topwar.ru

В составе китайской группы такие боевые корабли как ракетный эсминец "Сиань" (Type 052C), фрегат "Аньянг" (бортовой номер 599) и, по некоторым данным, корабль снабжения "Гаоянху".

Ракетный эсминец "Сиань" вошёл в состав китайского военно-морского флота в 2015 году, фрегат "Аньян" ("Аньянг") - ещё новее. "Аньян" поставлен в боевой строй ВМС НОАК 12 апреля 2018 года.

Отмечается, что боевые корабли следуют к берегам государства Сомали. Причём и "Аньян" , и "Сиань" участвуют в такой миссии впервые. Они войдут в воды Сомали, и о дальнейшей миссии не сообщается.

В сообщении китайского издания Global Times ранее сообщалось, что китайские корабли занимаются обеспечением свободного судоходства, действуя против пиратов, а также сопровождают гуманитарные грузы для стран Африки.

С момента появления объекта китайских ВМС в африканском государстве Джибути активность кораблей Китая в Аденском заливе существенно повысилась.

Такими походами обеспокоены в США и в Индии. У США тоже есть военное присутствие в Джибути, и Вашингтон опасается выдавливания своего контингента Китаем. Индию беспокоит активность ВМС КНР в районе Аденского залива в связи с активностью КНР в строительстве пакистанского порта Гвадар на берегу Аравийского моря. В Индии считают, что Китай создаёт там военную базу.

В Китае заявляют, что миссия носит антипиратский и гуманитарный характер. Также её называют "стандартным конвоем".

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Страны
Джибути
Индия
Китай
Пакистан
Сомали
США
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