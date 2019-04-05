Израиль проводил совместные учения с Грецией, чтобы научиться обходить российские С-400 - СМИ

Иерусалим. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Израиль провел несколько учений с ВВС Греции для того, чтобы изучить способы противостояния российским зенитным ракетным системам С-400, сообщает газета The Jerusalem Post.

Издание пишет со ссылкой на иностранные источники, что "Израиль уже, не афишируя этого, изучил способы борьбы с современной ЗРС, приняв участие в нескольких совместных учениях с ВВС Греции над островом Крит". На этом острове, в частности, размещены С-300.

"Учения, согласно сообщениям, позволили израильским ВВС получить данные о том, как можно "обмануть" или "ослепить" современную зенитную ракетную систему", - отмечается в статье. В ней не указывается, когда именно состоялись эти учения и какие самолеты приняли в них участие.

Сообщение о проведении Израилем подобных учений появилось на фоне стремления Турции получить от России С-400.

The Jerusalem Post отмечает, что в случае успешного завершения этих поставок, возможно, будет риск, что российская сторона сможет получить, благодаря С-400, важные данные о характеристиках новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Израилю такое развитие событий не выгодно, потому что у него тоже на вооружении есть такие самолеты.

По утверждению газеты, недавнее решение Пентагона о приостановке поставок в Турцию, связанных с истребителями-бомбардировщиками F-35, "позволит Израилю сохранить свое превосходство в воздухе на Ближнем Востоке".

У израильских ВВС в настоящее время на вооружении есть 14 истребителей-бомбардировщиков F-35, в общей сложности Израиль планирует получить к 2024 году от США еще 50 самолетов такого типа.

Таким образом, в интересах Израиля - чтобы в распоряжении других стран ближневосточного региона не было столь современных самолетов, отмечает газета, подчеркивая, что такую точку зрения в прошлом высказывали и некоторые израильские официальные лица.

Накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что "Турции надо выбрать - хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса" или же закупать у России систему ПВО.

В среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению. "Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр на Атлантическом совете.

Ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.