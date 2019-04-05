Майк Пенс: "Турция должна сделать выбор" между НАТО и Россией (Washington Examiner, США)

США все более утрачивают позицию сильного игрока на международной арене, используя в торговых и международных отношениях приемы, характерные в основном для игроков слабых. Они осознали, что проигрывают в конкурентной борьбе, поэтому начали использовать шантаж и угрозы ради того, чтобы вернуть влияние и рынки сбыта. Подействуют ли эти способы давления на руководство Турции?

Решимость президента Турции Реджепа Эрдогана о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов может поставить под вопрос членство его страны в НАТО, подчеркнул в среду вице-президент США Майк Пенс.

"Турция должна сделать выбор: хочет ли она оставаться критически важным партнером наиболее успешного военного альянса в мировой истории?- сказал Пенс на мероприятии под названием "НАТО вовлекает" (NATO Engages), проведенном на полях саммита НАТО в Вашингтоне. - Или она хочет подвергнуть риску безопасность этого партнерства, приняв безрассудное решение, подрывающее этот альянс?"

Критические слова Пенса повысили ставки по поводу стремления Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и разместить их вместе с самым современным малозаметным истребителем. Пенс еще раз подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут поставлять истребители F-35 Турции, если Эрдоган не изменит решения о приобретении комплексов С-400, и произошло это всего через несколько часов после того, как главный турецкий дипломат потребовал, чтобы эти самолеты были поставлены. Одновременно министр иностранных дел Турции принизил ценность предложенного Трампом альтернативного варианта относительно продажи американских противовоздушных комплексов.

"Турция является частью этой [программы], и мы вводили в строй многие части истребителя F-35, - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на том же форуме. - То есть, речь идет не о том, что Соединенные Штаты что-то производят и затем продают это союзникам по НАТО, включая Турцию. На самом деле, мы являемся частью этой программы, и поэтому этот вопрос не такой простой".

Чавушоглу также не согласился с утверждениями о том, что Турция создает раскол внутри НАТО. "Турция не должна выбирать между Россией или кем-то еще, - подчеркнул Чавушоглу. - И мы не рассматриваем наши отношения с Россией как альтернативу нашим отношениям с другими, и никто, ни Запад, ни Россия, не должен и не может просить нас сделать подобный выбор".

Европейские страны имеют повышенную восприимчивость по отношению к той угрозе, которая исходит от России из-за происходящего на Украине с 2014 года насилия, когда Кремль аннексировал Крым, а затем направил бойцов сил специальных операций в форме без знаков отличия в восточную часть этой страны. По словам Чавушоглу, этот конфликт возник из-за того, что западные страны требовали от Украины разрыва отношений с Москвой.

"Именно это произошло на Украине, и посмотрите на то, что там произошло, - сказал Чавушоглу на этом мероприятии, организаторами которого были Атлантический совет (Atlantic Council), Германский фонд Маршалла (German Marshall Fund) и Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference). - Запад попросил Украину выбрать только его, а Россия сделала тоже самое, только наоборот, но Турцию нельзя ставить в такую же ситуацию, нам нужен баланс в наших отношениях со всеми".

Комментарии Чавушоглу сразу же вызвали возражения со стороны украинских официальных лиц, присутствовавших на этом мероприятии, проходившем в форме ответов и вопросов.

"Вы сказали, что Россия тянет мою страну в одну сторону, а НАТО тянет ее в другую сторону, - сказала, обращаясь к турецким официальным лицам Иванна Климпуш-Цинцадзе, украинский вице-премьер по делам европейской и евроатлантической интеграции. - Это наше решение. Мы решили двигаться в сторону НАТО".

Чавушоглу был настроен оптимистично и выразил надежду на то, что президент Трамп одобрит поставки истребителей F-35. По его словам, он слышал "противоречивые заявления" от представителей различных частей американского правительства. В ответ Пенс недвусмысленно поддержал принятое на этой неделе Пентагоном решение о прекращении поставок оборудования, относящегося к истребителю F-35.

"Пентагон ранее на этой неделе ясно сформулировал свою позицию, и я сегодня повторяю: если Турция закупит российские зенитно-ракетные комплексы С-400, то в таком случае она рискует быть исключенной из совместной программы по истребителю F-15", - сказал Пенс.

Джоэл Герк (Joel Gerke)

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