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05.04.2019
Lenta.ru

Появилось видео первого полета Ил-112В

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Источник изображения: lenta.ru

Военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет. Кадры опубликованы на YouTube-канале "Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина".

На предприятии уточнили, что видеофиксация полета велась сразу с семи камер, в том числе с установленных на самом Ил-112В. Видео сопровождается записью радиообмена экипажа с "землей". Экшен-камеры были расположены на киле и в кабине. Также съемка велась с сопровождающего борта — летающей лаборатории Ил-114ЛЛ.


ПАО Ил / YouTube


Как сообщалось ранее, несмотря на существующие проблемы со сроками, проект создания Ил-112В будет реализован. Информированные источники отмечали, что пока самолет не соответствует всем требованиям заказчика.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-112
Ил-114
Компании
Ил
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