"Роскосмос" отправил самый быстрый "Прогресс" к МКС

"Роскосмос" запустил транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-11" с космодрома Байконур. Трансляция велась на сайте госкорпорации.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" состоялся 4 апреля в 14:01 по московскому времени. Отправка будет происходить по сверхкороткой схеме, при которой космический аппарат совершит всего два витка вокруг Земли.

По плану, он должен долететь до МКС за 3 часа 24 минуты после старта. До этого момента рекорд принадлежит "Прогрессу МС-09", запущенному в июле прошлого года и долетевшему до орбитальной станции за 3 часа 39 минут.

Кроме еды, топлива, воды и прочих стандартных продуктов, "Прогресс" доставит на МКС систему динамического освещения. Она будет имитировать световой день от заката до рассвета как в средней полосе России в середине мая. Ее установят на модуле "Рассвет" российского сегмента станции, пишет РИА Новости.