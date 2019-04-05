Le Monde (Франция): нужно переосмыслить НАТО и подумать о том, что будет после нее

В связи с юбилеем НАТО обозреватель "Монд" сравнивает альянс с великолепными актерами, которые продолжают выходить на сцену, делая вид, что не замечают подрывающей их силы неизлечимой болезни. Может быть, стоит отойти от дел? Но НАТО продолжает наращивать бюджеты, запускать новые программы и развертывать войска. Этот альянс биполярного ХХ века плавно вливается в совершенно другой мир.

70 лет - большой праздник. Именно такого респектабельного возраста достигла 4 апреля Организация Североатлантического договора, военная структура Запада, которую создал Вашингтон во время холодной войны. Она доблестно пережила свою коммунистическую визави, ОВД, которая развалилась три десятилетия назад вместе с Советским Союзом.

Иначе говоря, по случаю этой даты мы услышим немало поздравлений, похвал и комплиментов. Почему бы и нет? В конце концов, НАТО хорошо сохранилась. Давайте начистоту: пластическая хирургия творит чудеса, но альянс сейчас далеко не в лучшей форме. Некоторые даже выносят ему приговор: лидер одной из 29 стран-членов готов биться о заклад, что через пять лет НАТО не станет. Разве нынешний президент США, то есть государства-основателя и главного финансиста НАТО, не говорит постоянно о готовности выйти из него? Эта озвученная "Нью-Йорк Таймс" информация не была опровергнута Белым домом.

В результате, подобно великолепным актерам, которые продолжают выходить на сцену, делая вид, что не замечают подрывающий их силы рак, НАТО наращивает бюджеты, запускает новые оружейные программы и развертывает войска, как ни в чем не бывало. Словно этот альянс биполярного ХХ века плавно влился в совершенно другой и бесконечно более сложный мир. Словно вся его структура не содрогается из-за подрывной работы Дональда Трампа. Разумеется, какое-то время аппарат еще продержится.

НАТО не развалится как ОВД. Однако ее сердце не на месте. С каждым днем мы видим все новые признаки слабости. Так, 1 апреля Пентагон объявил о приостановке поставок истребителей F-35 союзной Турции из-за упорного стремления Анкары приобрести российские ракетные комплексы, несмотря на возражения Вашингтона. С каждым днем перед нами все четче встает очевидный факт: нужно переосмыслить НАТО и задуматься о том, что будет после нее.

Потрясенные союзники по-разному реагируют на ситуацию. Сомнения насчет намерений США после двух последних саммитов НАТО породили три типа реакции.

НАТО мертва, да здравствует Европа!

Такова позиция Франции. В рамках НАТО Париж всегда был строптивцем: в 1966 году генерал де Голль, лидер ядерной державы, пошатнул альянс выходом Франции из объединенного военного командования организации (в эту структуру страна вернулась в 2009 году).

Париж быстрее союзников начал предпринимать действия на фоне изменений в американской внешней политике под влиянием односторонних подходов администрации Трампа. Раз попытка президента Эммануэля Макрона очаровать Дональда Трампа обернулась провалом, он постарался продать европейским партнерам концепцию "стратегической автономии"… С переменным успехом: хотя европейцы признают, что Европе необходимо укреплять свою оборону, большинство из них подозревают Париж в намерении сделать это в ущерб НАТО.

В стремлении успокоить их французские государственные деятели изменили семантику и теперь скромно говорят о "способности действовать", а не о "стратегической автономии" Европы. Тем не менее они не отступились от своих планов. Они без стеснения заявляют, что американское требование увеличить оборонные бюджеты европейских стран мотивировано коммерческими соображениями не меньше, чем необходимостью разделения нагрузки. Особую откровенность здесь проявила министр обороны Флоранс Парли (Florence Parly), которая отметила в Вашингтоне 18 марта, что "требование солидарности НАТО называется "статья 5″, а не "статья F-35″ (речь идет о недавней покупке американских самолетов бельгийскими ВВС).

Политика страуса

Такова позиция Берлина. Сложно как-то иначе охарактеризовать уход в тень вопросов обороны и безопасности на немецкой политической сцене. Хотя на фоне американского давления и новой агрессивной внешней политики России члены НАТО обязались в 2014 году выделять на оборону 2% бюджета. Германия (сейчас там речь идет о 1,25%) отказалась от планов увеличить этот показатель до 1,5% после последних подсчетов министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz), социал-демократа и решительного противника милитаризации. Берлин парализован крахом американского столпа, который обеспечивает всю его оборону, и не может сойти с пацифистского автопилота.

Молчавшие ранее немецкие эксперты по безопасности сегодня открыто осуждают неспособность правящей коалиции (ХДС и СДПГ) договориться по основным вопросам безопасности и полное отсутствие у них стратегического видения. Что касается Франции, та не боится публично выражать свое нетерпение.

Стратегия одинокого всадника

Таков польский путь. Польша, зажатая между угрожающей Россией и колеблющейся Германией, будучи членом НАТО на протяжении 20 лет, буквально молится на США и делает ставку на двусторонние связи. Она обещала 2 миллиарда долларов Вашингтону на открытие в Польше постоянной военной базы, которую президент Дуда предложил назвать (вишенка на торте) "Форт Трамп". От названия в итоге отказались, однако идея рассматривается Пентагоном и, вероятно, примет вид развертывания мобильных подразделений.

У Польши есть весомый аргумент: Китай сейчас громко стучится в дверь со своим "Шелковым путем". С днем рождения, НАТО! И добро пожаловать в XXI век.

Сильви Кауфманн (Sylvie Kauffmann)

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