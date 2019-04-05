Счетная палата проверит расходование бюджета по контрактам с Минобороны на РКЦ "Прогресс"

Проверка эффективности и целевого использования РКЦ средств бюджета проводилась в 2018 году

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверит эффективность использования Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара, предприятие - изготовитель ракет-носителей "Союз") средств федерального бюджета на выполнение государственных контрактов, заключенных с Министерством обороны РФ, следует из перечня контрольных мероприятий Счетной палаты.

Согласно документу, кроме РКЦ "Прогресс", проверки будут проведены в Министерстве обороны РФ в части компетенции департамента по обеспечению государственного оборонного заказа, Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ, департамента финансового обеспечения Минобороны РФ.

В прошлом году Счетная палата уже проводила проверку эффективности и целевого использования средств федерального бюджета РКЦ "Прогресс". Как сообщал ранее ТАСС гендиректор предприятия Дмитрий Баранов, результаты проверки станут известны в первом квартале 2019 года. Отвечая на вопрос, проводил ли Роскосмос проверку руководителя РКЦ "Прогресс", он отметил, что официальной информации о проведении проверки госкорпорацией в отношении руководителей предприятия не поступало.

Ранее сообщалось, что ряд предприятий отрасли будут проверяться Счетной палатой. Также сообщалось, что Роскосмос проведет проверки в отношении всех руководителей предприятий отрасли, после чего будет проведена аттестация каждого. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин летом 2018 года попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По словам руководителя СП, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены. В отчете Счетной палаты сообщалось, что в 2017 году ведомство выявило 151 факт нарушений в работе Роскосмоса на общую сумму 785,5 млрд рублей. Первый замглавы госкорпорации Максим Овчинников сообщал, что доклады Счетной палаты за 2014-2016 годы касаются финансовой дисциплины и организации бюджетного процесса.