Как по нотам: стрельбы России на Курилах вызвали у Японии протест

Япония выразила протест из-за стрельб России на Курилах

Токио выразил протест России в связи с учебными стрельбами российских военных на острове Итуруп. В японском МИДе отметили, что укрепление военного присутствия РФ на Курилах "неприемлемо" и противоречит позиции Японии. Россия при этом уведомила японскую сторону об апрельских стрельбах на островах. Ноты протеста - уже привычная реакция Токио на любые маневры и учения Вооруженных сил России на Курилах.

Правительство Японии выразило очередной протест в связи с учебными стрельбами российских военных в южной части Курильской гряды, сообщает ФАН со ссылкой на японский МИД.

"Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции в отношении этих островов",

- говорится в ноте протеста, врученной российской стороне по дипломатическим каналам. В японском МИДе отметили, что протест был также заявлен в ходе встречи первых заместителей глав министерств иностранных дел Японии и России Такэо Акибы и Владимира Титова, состоявшейся 2 апреля.

Россия при этом официально уведомила Токио об учебных стрельбах, которые проводятся в районе российского острова Итуруп 4-5 апреля и с 8 по 12 апреля.

В середине марта МИД России получил ноту протеста от правительства Японии в связи с военными учениями российских мотострелков на островах Итуруп и Кунашир. О дипломатическом представлении, сделанном России, сообщило агентство Kyodo.

"Мы считаем российские учения на северных территориях неприемлемыми, проблему - важной, поэтому правительство продолжит упорно вести переговоры с Россией", - заявили в японском МИДе.

Представление было сделано на уровне советника посольства Японии в Москве. "Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях", - говорится в сообщении.

За день до этого начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев сообщил об успешных учениях мотострелковых подразделений на островах Итуруп и Кунашир. "На полигонах ВВО, дислоцированных в Сахалинской области, стартовали двусторонние тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений по ведению наступления в сложных условиях боя", - заявил он.

Российские мотострелки прорвали оборону условного противника на берегу, заняв выгодные позиции "для нанесения максимальных потерь и лишения неприятеля возможности маневрировать". Действия пехотинцев прикрывали танки Т-72Б и бронемашины БМП-2. Кроме того, огневую поддержку мотострелкам оказали гранатометчики и расчеты 120-мм минометов "Сани". Всего в учениях приняли участие порядка 500 солдат и офицеров и около 70 единиц техники.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в разговоре с НСН отметил, что протесты Токио в связи с любыми действиями российских властей уже стали традицией.

"Это не первый за последнее время такой протест. Любые действия российских властей на Курильских островах, направленные либо на благоустройство, тем более учения в районе Курильских островов, размещение там наших военных и обновление техники, это все всегда будет", - убежден востоковед.

Диалог между Россией и Японией, так и не заключивших мирный договор после Второй Мировой войны, проходит на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

Японское правительство подтвердило, что после переговоров "не стали менять" свою базовую установку, сводящуюся к тому, что четыре острова являются "исконной территорией" Японии. Премьер Синдзо Абэ заявил, что "четыре северных острова", на которые претендует Токио, не являются частью Курильских островов.

По словам премьера, японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году Сан-Францисскому мирному договору. Он убежден, что суверенитет японской стороны распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно не согласна и требует уважать российский суверенитет над островами.

Абэ желает поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора с СССР. Современное предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в старой декларации не упоминается.

Иван Апулеев