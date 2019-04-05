Почти 4 тыс. военных и 60 самолетов ЦВО задействованы в масштабных учениях под Астраханью

Маневры проходят на полигонах Ашулук и Капустин Яр

ТАСС, 4 апреля. Командно-штабные учения по управлению группировкой авиации и войск противовоздушной обороны на Центрально-Азиатском стратегическом направлении стартовали в Астраханской области.

Маневрами руководит командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"В масштабных учениях ПВО задействованы около 4 тыс. человек, более 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 60 единиц авиатехники. В Астраханскую область переброшены бомбардировщики Су-34 и Су-24, истребители МиГ-31, зенитные ракетные системы С-400 и С-300 разных модификаций", - говорится в сообщении.

Маневры проходят на двух полигонах Астраханской области - Ашулук и Капустин Яр, практические действия продлятся до 6 апреля.

"В ходе учений будут отработаны разносторонние задачи по наращиванию мероприятий стратегического сдерживания, усилению охраны важных военных и государственных объектов, комплексному поражению объектов условного противника, а также прикрытию от ударов средств воздушного нападения группировок войск на территории Центральной Азии", - сказал журналистам Лапин.