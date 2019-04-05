Войти
05.04.2019
Lenta.ru

Сын Рогозина попал под сокращение

433
0
0
Источник изображения: Фото: Олег Харсеев / "Коммерсантъ"

Генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин, возглавляющий также дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), покинет корпорацию. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что сокращение происходит в рамках оптимизации структуры и связана с вхождением ОАК в состав "Ростеха". Планируется исключить должности вице-президентов по государственной авиации спецназначения (Сергей Герасимов), военной авиации (гендиректор АФК "Сухой" Игорь Озар), стратегической и специальной авиации (глава ПАО "Туполев" Александр Конюхов) и по транспортной авиации (глава ПАО "Ил" Алексей Рогозин).

Количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК Юрия Слюсаря, снизится с 15 до 13.

После сокращения в ОАК останется шесть вице-президентов и один исполнительный вице-президент, а также четыре департамента: по управлению рисками и внутреннему контролю, внутреннему аудиту, взаимодействию с госорганами и международному сотрудничеству, а также по корпоративным коммуникациям. Новая управленческая структура начнет действовать с 1 мая.

Генеральным директором "Ил" станет гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева Юрий Грудинин. Впервые о планах сменить Рогозина на Грудинина в "Ил" стало известно в июле 2018 года. Алексей Рогозин возглавляет ПАО "Ил" с мая 2017 года, сменив на этом посту Сергея Вельможкина. До этого Рогозин занимал должность директора по развитию, заместителя генерального директора оружейного завода "Промтехнологии".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ил
ОАК
Промтехнологии ГК
Сухой ПАО
ТАНТК им. Бериева
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Слюсарь Юрий
Похожие новости
05.04.2019
ОАК сокращает должности четырех вице-президентов в рамках оптимизации - газета
02.04.2019
В ОАК создается отдельный гражданский дивизион
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
09.06.2016
Переворот в "Туполеве": Юрий Слюсарь "ссылает" Николая Савицких в Казань?
25.03.2016
К 2025 году доля гражданских самолетов в продукции ОАК достигнет 50%
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"