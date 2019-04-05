Сын Рогозина попал под сокращение

Генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин, возглавляющий также дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), покинет корпорацию. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что сокращение происходит в рамках оптимизации структуры и связана с вхождением ОАК в состав "Ростеха". Планируется исключить должности вице-президентов по государственной авиации спецназначения (Сергей Герасимов), военной авиации (гендиректор АФК "Сухой" Игорь Озар), стратегической и специальной авиации (глава ПАО "Туполев" Александр Конюхов) и по транспортной авиации (глава ПАО "Ил" Алексей Рогозин).

Количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК Юрия Слюсаря, снизится с 15 до 13.

После сокращения в ОАК останется шесть вице-президентов и один исполнительный вице-президент, а также четыре департамента: по управлению рисками и внутреннему контролю, внутреннему аудиту, взаимодействию с госорганами и международному сотрудничеству, а также по корпоративным коммуникациям. Новая управленческая структура начнет действовать с 1 мая.

Генеральным директором "Ил" станет гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева Юрий Грудинин. Впервые о планах сменить Рогозина на Грудинина в "Ил" стало известно в июле 2018 года. Алексей Рогозин возглавляет ПАО "Ил" с мая 2017 года, сменив на этом посту Сергея Вельможкина. До этого Рогозин занимал должность директора по развитию, заместителя генерального директора оружейного завода "Промтехнологии".