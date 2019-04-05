Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году

ЦАМТО, 4 апреля. США намерены полностью отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей глава космического командования ВВС Джон Реймонд.

"У Военно-воздушных сил три долгосрочные стратегические программы (в области космоса), которые, в первую очередь, нацелены на получение быстрого доступа в космос. Это критично для нас и для наших национальных интересов, как было описано в нашей национальной стратегии", – сказал он.

В этой связи США намерены повысить свою конкурентоспособность в этой сфере и уйти от зависимости от РД-180, добавил генерал.

На уточняющий вопрос конгрессмена, говорит ли Д.Рэймонд о прекращении покупок РД-180 в рамках бюджета 2019 года, тот ответил, что "согласно закону, эти закупки должны завершиться в 2022 году", – отмечает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", ранее генеральный директор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт НАСА Майкл Бейкер сообщил, что поставки в США двигателей РД-180 продолжатся как минимум до 2023-2024 годов.

К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый двигатель этого типа был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США отправлены 113 таких изделий, передает "РИА Новости".