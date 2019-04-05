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05.04.2019
Военно-промышленный курьер

Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ближайшее время в Одесской области пройдут испытания двух ракетных систем, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщается на сайте министерства обороны Украины.

"В Одесской области будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся, что эти испытания будут удачными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории", - рассказал министр.

Накануне Петр Порошенко заявил, что Украина намерена создать собственные ракеты увеличенного радиуса действия и направить их в сторону России.

 

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
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1 комментарий
№1
05.04.2019 14:14
Цитата, q
Украина намерена создать собственные ракеты увеличенного радиуса действия и направить их в сторону России.
Пора бы уже как-то эту проблему решить коренным образом. У них же "случайно" полететь может.
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