Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом

В ближайшее время в Одесской области пройдут испытания двух ракетных систем, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщается на сайте министерства обороны Украины.

"В Одесской области будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся, что эти испытания будут удачными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории", - рассказал министр.

Накануне Петр Порошенко заявил, что Украина намерена создать собственные ракеты увеличенного радиуса действия и направить их в сторону России.