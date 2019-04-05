Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
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В ближайшее время в Одесской области пройдут испытания двух ракетных систем, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщается на сайте министерства обороны Украины.
"В Одесской области будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся, что эти испытания будут удачными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории", - рассказал министр.
Накануне Петр Порошенко заявил, что Украина намерена создать собственные ракеты увеличенного радиуса действия и направить их в сторону России.
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