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05.04.2019
Интерфакс-АВН

Большой десантный корабль "Александр Отраковский" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

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Большой десантный корабль "Александр Отраковский"
Большой десантный корабль "Александр Отраковский".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Александр Отраковский" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Северного флота.

"Боевые расчёты десантного корабля совершенствовали свое мастерство в ходе ведения морского боя с условным кораблем и при подавлении огневой точки на берегу. Также артиллеристы провели уничтожение условной плавающей мины. Стрельбы по береговой и надводным целям выполнил боевой расчёт 57-мм артиллерийской установки ракетно-артиллерийской боевой части корабля", - сказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

По предварительным итогам учения, все мишени, по которым велась стрельба, были успешно поражены, добавил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
БДК 775
Военные учения
СФ
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