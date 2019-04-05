Большой десантный корабль "Александр Отраковский" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Александр Отраковский" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Северного флота.

"Боевые расчёты десантного корабля совершенствовали свое мастерство в ходе ведения морского боя с условным кораблем и при подавлении огневой точки на берегу. Также артиллеристы провели уничтожение условной плавающей мины. Стрельбы по береговой и надводным целям выполнил боевой расчёт 57-мм артиллерийской установки ракетно-артиллерийской боевой части корабля", - сказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

По предварительным итогам учения, все мишени, по которым велась стрельба, были успешно поражены, добавил он.