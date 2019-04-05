Войти
05.04.2019
Интерфакс-АВН

Новый раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана может пройти 25-26 апреля - МИД Казахстана

352
0
-1
Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник изображения: МО РФ

Нур-Султан. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Очередной раунд переговоров по Сирии с участием РФ, Турции и Ирана состоится, как ожидается, в столице Казахстана городе Нур-Султан 25-26 апреля, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберды.

"Сейчас российская сторона предварительно запрашивает 25-26 апреля", - сказал он, добавив, что изначально предлагались 25-26 или 29-30 апреля.

Замминистра уточнил, что последний запрос был от стран-гарантов провести переговоры 25-26 апреля. "Но мы ждём официального обращения. Официального обращения пока не было", - добавил он.

20 марта М.Тлеуберды сообщил журналистам, что очередной раунд астанинских переговоров планируется провести в конце апреля.

"В конце апреля. Сейчас страны-гаранты обращаются к нам с предложением провести в 20-х числах апреля, но конкретной даты пока к нам не поступило", - сказал он.

При этом М.Тлеуберды отметил, что "астанинский процесс" сохранит свое название, несмотря на переименование столицы Казахстана в Нурсултан. "Астанинский процесс получил свое название, поэтому формат его будет однозначно продолжаться под тем же лозунгом, но уже в столице Казахстана в городе Нур-Султан", - сказал он.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин и прибывший в Москву с первым визитом после вступления в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили намерения взаимодействовать в рамках астанинского процесса в целях мирного урегулирования в Сирии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Казахстан
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
19.03.2019
Апостроф (Украина): полноценная война с Россией начнется через пару лет
05.05.2017
Турция угрожает американским войскам в Сирии, а Путин настаивает на создании зон безопасности (Foreign Policy, США)
24.03.2017
Спрос рождает вооружение
27.08.2014
В зоне особого влияния
04.06.2014
Большой восточный разворот России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"