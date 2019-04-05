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05.04.2019
Военное обозрение

Нетаньяху везёт Путину документы о "важности" военного присутствия США в Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не сосредотачиваться на вопросах внутренней повестки за несколько дней до выборов в стране. Сегодня ранним утром самолёт израильского премьера вылетел в Россию, где Нетаньяху вновь встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Источник изображения: topwar.ru

Израильские журналисты перед вылетом поинтересовались у главы своего кабмина о том, какой станет главная тема в переговорах с президентом РФ. По словам Нетаньяху, этой темой станет конфликт в Сирии. Каких-либо подробностей израильский премьер приводить не стал, добавив лишь, что надеется "найти понимание".

Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял о том, что Израиль продолжит противодействовать попыткам усиления Ирана на сирийской территории. А на днях израильские СМИ вышли с материалами о том, что "Хизбалла" и подразделения КСИР якобы стягиваются к сирийско-израильской границе.

Тем временем, стало известно, что Биньямина Нетаньяху в его очередной поездке в Россию сопровождают представители силовых структур и спецслужб. В частности, речь идёт о таких представителях делегации как Тамир Айман (руководитель военной разведки АМАН), Йоси Коэн (глава "Моссада") и Мейр Бен Шабат – председатель совета по нацбезопасности Израиля.

Заявлено, что делегация во главе с Нетаньяху планирует обсудить в России "новое соглашение о координации деятельности вооружённых сил двух стран". Также израильские СМИ пишут о том, что Нетаньяху везёт Путину пакет документов, "подчёркивающих важность американского военного присутствия в Сирии".

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Персоны
Путин Владимир
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