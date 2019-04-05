Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта получит мощное оружие - глава ОСК

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации получит современное вооружение, возможно, гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщил "Интерфаксу" глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Если сейчас все пойдёт так, как идёт, (у крейсера - ИФ) будет, наверное, самое мощное оружие, которое мы имеем", - сказал А.Рахманов.

На вопрос, получит ли крейсер новую гиперзвуковую ракету "Циркон", он ответил: "Все может быть. Если в ТЗ (техническое задание - ИФ) появится - будет, не появится, значит, не будет".

Ранее в марте глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу" что крейсер после модернизации получит унифицированные пусковые установки. "Исходя из концепции унификации пусковых установок, которую реализует Военно-морской флот, этот корабль сможет нести различные типы ракет", - сказал он, отвечая на вопрос, получит ли корабль после ремонта новое ударное вооружение - ракеты "Калибр" и "Циркон".

Современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос", и, по некоторым данным, "Циркона".

"Адмирал Нахимов" сейчас проходит ремонт на "Севмаше". А.Рахманов заявил ранее "Интерфаксу", что модернизация крейсера будет завершена, ориентировочно, в 2022 году. "Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации", - сказал он.

"Адмирал Нахимов " в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России, заявили ранее в Минобороны РФ. Военные сообщили, что планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.