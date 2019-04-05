НАТО не считает Россию угрозой и готова к возобновлению диалога, в Москве скептически относятся к подобным заявлениям - газета

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс за всю свою 70-летнюю историю никогда не считал Россию врагом и по-прежнему настроен на диалог, при этом в Москве убеждены, что НАТО сознательно воспроизводит логику холодной войны, пишет в четверг газета "Известия".

"Мы не считаем Россию угрозой - у нас нет списка врагов. Но угрозу представляют агрессивные действия России, включая украинский конфликт. Решение свернуть сотрудничество было принято в ответ на действия России в 2014 году. Это не наш выбор, мяч не на нашей стороне", - заявил в беседе с изданием старший советник НАТО по России и Балканам Роберт Пшель.

При этом он подчеркнул, что статья 10 Вашингтонского договора, заложившего основы альянса, остается неизменной. Она гласит, что членство в НАТО потенциально открыто для всех европейских стран, которые разделяют цели и принципы организации. И если Россия считается европейской страной, то существует потенциальная возможность и ее вступления в блок, напомнил Р.Пшель. Он также отметил, что ему неизвестно, чтобы Россия когда-нибудь серьезно рассматривала такую заявку, пишет издание.

В Североатлантическом альянсе утверждают, что хотят вести с Россией диалог и не рассматривают сложившуюся ситуацию как "холодную войну 2.0". Правда, как отмечается в публикации, при этом в блоке не вспоминают, что сами же создают искусственные барьеры в диалоге и не сотрудничают в формате Совета Россия-НАТО. Что касается последнего, за минувшие три года состоялось всего девять встреч, и то по отдельным вопросам, напоминает газета.

Наладить отношения не удастся до тех пор, пока НАТО будет выстраивать связи на принципах своего превосходства, заявил изданию председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Когда организация проявит готовность восстановить совместную работу, мы себя ждать не заставим. ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности - ИФ) неоднократно предлагала сотрудничество по Афганистану, и альянс все эти предложения проигнорировал. Это, к слову, о том, что происходит сейчас в Афганистане. Не в России дело, дело в НАТО. До тех пор, пока блок будет замораживать отношения или выстраивать их на принципах превосходства, разумеется, ничего не получится", - сказал сенатор.

Москва уверена, что, несмотря на постоянные заявления о готовности к диалогу, НАТО сознательно воспроизводит логику "холодной войны". И если до 1991 года альянс функционировал в пределах своей компетенции, то сегодня его действия выходят далеко за рамки европейской географии, подчеркнул К.Косачев.