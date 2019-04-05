"Премьер" на Дне Победы: над Москвой пролетит самолет А-100

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" появится в небе над Москвой в День Победы. Принципиальное решение об этом в Минобороны уже принято. Обсуждается, полетит ли А-100 в нынешнем году или дебют перенесут на следующий — это будет зависеть от результатов испытаний, рассказали "Известиям" несколько источников в военном ведомстве. "Премьер" — одна из наиболее засекреченных машин в арсенале ВКС, и ее участие в параде станет первой публичной демонстрацией. Самолет-разведчик был изготовлен на базе тяжелого военного транспорта Ил-76МД-90А и уже получил в армии уважительное прозвище "Всевидящее око".

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" появится в небе над Москвой в День Победы. Принципиальное решение об этом в Минобороны уже принято. Обсуждается, полетит ли А-100 в нынешнем году или дебют перенесут на следующий — это будет зависеть от результатов испытаний, рассказали "Известиям" несколько источников в военном ведомстве. "Премьер" — одна из наиболее засекреченных машин в арсенале ВКС, и ее участие в параде станет первой публичной демонстрацией. Самолет-разведчик был изготовлен на базе тяжелого военного транспорта Ил-76МД-90А и уже получил в армии уважительное прозвище "Всевидящее око".

А-100 находится на испытаниях в 929-ом Государственном летно-испытательном центре Минобороны имени Чкалова, расположенном в Ахтубинске. Планируется, что накануне праздника его перебросят в Таганрог, откуда он и совершит свой первый пролет над столицей.

Появление А-100 в небе над Москвой в этом году может компенсировать отсутствие на параде Победы десантного самоходного артиллерийского орудия "Лотос", появление которого планировалась ранее. "Лотос" покажут москвичам и гостям столицы через год — на 75-летие Победы.

Воздушное командование

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 — это многофункциональный воздушный командный пункт, который значительно расширяет возможности ВКС, считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— В самолете используется самое современное оборудование, — рассказал "Известиям" Валерий Горбенко. — Новые технологии позволяют значительно облегчить обнаружение воздушных и наземных целей, повысить эффективность наведения. Скорее всего, массовых закупок самолета не будет. В зависимости от потребностей их закажут по несколько штук в каждом военном округе. Но при необходимости их можно оперативно направить в зону напряженности.

Новый самолет контролирует воздушное и морское пространство в радиусе нескольких сотен километров. С его помощью можно управлять крупными наземными, воздушными и морскими группировками, снабжать информацией истребительную, бомбардировочную и штурмовую авиацию.

Самолет-разведчик оснащается многопозиционной РЛС с двумя фазированными антенными решетками. Вся полученная информация переводится в цифровой формат, обрабатывается непосредственно на борту и практически в режиме реального времени передается всем участникам боевой операции.

Оборудование А-100 позволяет решать ряд задач по радиоэлектронной борьбе: выявлять штабы, узлы связи и радиолокационные станции противника, а также ставить им помехи.

Самолет ДРЛО — первоочередная цель для средств ПВО противника. Но у российского самолета есть бортовой комплекс обороны. Против ракет работает система радиоэлектронного подавления и борьбы (РЭБ), а также специальные ловушки-мишени. Система защищает от авиационных и зенитных ракет с радиолокационными и тепловыми головками наведения.

Зависнуть над целью

Самолет ДРЛО может подниматься на значительную высоту, что увеличивает радиус его действия и позволяет обнаруживать большее число радиосигналов противника. Он способен длительное время барражировать в небе. Для радиоразведки над крупными городами важна низкая скорость полета без сваливания, что обеспечивает самолету продолжительное нахождения в наиболее выгодной точке приема. У ИЛ-76 скорость сваливания равна 220 км/ч — хороший показатель для самолета такого типа.

Самолет с нетерпением ждут в войсках, рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков.

— Самолеты ДРЛО особо востребованы в современных вооруженных силах, — рассказал Алексей Леонков. — Комплекс А-100 создавался на основе уже существующих машин — А-50 и А-50У. "Премьер" получил новые двигатели, которые значительно улучшили характеристики. Теперь он может дольше находиться в воздухе, делать более дальние и скоростные перелеты. На максимальной высоте он способен обнаруживать цели на расстоянии до 600 км. По основным характеристикам не уступает американским комплексам разведки AWACS и JSTARS, но при этом стоимость российского самолета значительно ниже. Разработчики утверждают, что по количеству целей и быстроте обработки информации российский самолет превосходит конкурентов.

Сирийские предшественники

Самолеты ДРЛО давно доказали свою эффективность на поле боя. Например, в Сирии российские ВКС активно использовали А-50 и его последнюю модификацию А-50У.

Самолет А-50У, по сравнению с предшественником, имеет улучшенные возможности по обнаружению малозаметных объектов, в том числе вертолетов, идущих на малых высотах. Он использовался для контроля воздушной и надводной обстановки в регионе, а также при управлении истребительной и ударной авиацией при нанесении ударов по местах скопления боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России).