В учениях ВМС НАТО, Швеции и Финляндии в Балтийском море примут участие два десятка кораблей

Таллин. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В Балтийское море летом нынешнего года ожидается прибытие около 20 боевых кораблей для участия в трансферных учениях Baltic Protector.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобороны Эстонии, глава военного ведомства Юри Луйк (Juri Luik) обсудил в среду в Лондоне на заседании министров обороны единых экспедиционных войск (Joint Expeditionary Forces) вопросы, связанные с проведением маневров.

На заседании министры обсудили вопросы безопасности в Северной Европе и в регионе Балтийского моря в частности. Они обменялись мнениями о возможностях сотрудничества единых экспедиционных войск с НАТО и одобрили параметры предстоящих учений.

Ю.Луйк выразил удовлетворение ходом подготовки к учениям.

"Единые экспедиционные войска для Эстонии являются важным форматом сотрудничества и Baltic Protector станут первыми крупными морскими учениями, направленными на развитие возможностей взаимодействия", - сказал он.

Учения пройдут летом с участием около 20 боевых кораблей НАТО, в том числе Великобритании, а также около 3 тысяч военнослужащих государств, входящих в единые экспедиционные войска.

В июне прошлого года Ю.Луйк и еще восемь министров обороны подписали в Лондоне соглашение о единых экспедиционных войсках под руководством Великобритании. Среди государств-подписантов Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Великобритания.