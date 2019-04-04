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04.04.2019
Вестник Мордовии

Бездумно отвергнутый БТР-90 был нужен армии и имел бы успех за рубежом

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российскому бронетранспортеру БТР-90 "Росток" откровенно не повезло. Он появился в 1994 году, в момент, когда отечественная оборонная промышленность испытывала хроническое недофинсирование.

Создание их несколько затянулось, но даже сейчас "девяностый" выглядит как достаточно современная машина. У нее хорошая подвижность: благодаря 510-сильному двигателю максимальная скорость достигает 100 км/ч. Его планировали заменить на новый, мощностью в 630 л.с., однако этого не произошло.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Если говорить о броневой защите, то она выдерживает попадание 14,5-мм пуль, а противоминная стойкость обеспечивается наличием V-образного днища. Также предусматривалась установка специальной динамической защиты "Тифон".

У машины была приличная огневая мощь: 30-мм пушка, спаренный с ней 7,62-мм пулемет и автоматический гранатомет АГ-17 "Пламя". В версии с боевым модулем "Бережок" применялась современная система управления огнем, где имелся тепловизор, панорамный прицел командира и автомат сопровождения цели.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Противотанковый потенциал был усилен ПТУР "Корнет", которые не оставляли бы шансов ни одному из зарубежных танков.

Что любопытно, только сейчас такие боевые модули стали устанавливать на БМП-2 для Российской армии. Кроме того, их испытывают на перспективном БТР "Бумеранг".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Как неоднократно отмечали специалисты, проблема отсутствия выхода в корме во многом надумана. Бронетранспортеры с задним расположением двигателя лучше плавают. Это неоднократно было продемонстрировано на испытаниях. По мнению военных экспертов, "Росток" мог стать идеальной машиной для морской пехоты.

К тому же такая компоновка более удобна для размещения различного вооружения. Сообщалось, что базе БТР-90 мог быть создан вооруженный 125-мм пушкой колесный танк, который наверняка стал бы лучшим в мире среди машин подобного класса. Также ожидалось появление САУ и зенитного ракетно-пушечного комплекса.

У БТР-90 был значительный экспортный потенциал, достоверно известно, что несколько государств планировали его закупить.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Однако готовая, испытанная и принятая в 2008 году разработка была отвергнута. Если бы этого не произошло, то даже при мелкосерийном производстве армия сейчас имела бы значительное количество мощных боевых машин, и, вероятно, на экспорт были отправлены сотни таких БТР.

При этом ничто бы не мешало разрабатывать бронетранспортер нового поколения, который должен заменить БТР-80 и 82 после 21 года.

Лев Романов

Фото Алексея Хомякова

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БТР-80
БТР-90
Бумеранг
Корнет
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