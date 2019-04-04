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04.04.2019
Интерфакс-АВН

НАТО в отношениях с Россией надо найти баланс между силой и диалогом - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривает в Праге с американскими солдатами перед их отправкой на учения Brave Warrior 2015 в Венгрию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривает в Праге с американскими солдатами перед их отправкой на учения Brave Warrior 2015 в Венгрию.
Источник изображения: © AP Photo, Petr David Josek

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - НАТО в отношениях с Россией нужно выработать верный баланс между оборонной мощью и диалогом, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я упорно верю в то, что нам следует изыскать правильный баланс между силой - инвестицией в военный потенциал, в увеличение готовности наших сил, которые готовы действовать на восточном фланге нашего альянса, и диалогом", - сказал он на встрече Атлантического совета.

Генсек напомнил, что с 2016 года состоялись девять заседаний Совета НАТО-Россия, и хотя, по словам Й.Столтенберга, все проблемы между альянсом и Москвой решить не получилось, НАТО и РФ могли обсудить Украину, транспарентность, военные учения и другие темы для того, чтобы избежать неверной оценки действий противоположной стороны.

Однако, по его словам, невозможно предсказать, улучшатся ли отношения между НАТО и РФ в близком или отдаленном будущем.

Он отметил, что Норвегия благодаря членству в НАТО могла работать с Россией даже в "самые морозные" времена "холодной войны".

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Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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