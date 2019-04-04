Эстонцы обзавелись СV9035 Мk III - одной из лучших БМП Запада

Первая егерская бригада вооружилась шведско-голландской броней и стала бронепехотой

На вооружение сил обороны Эстонии поступили 44 БМП СV9035 Мk III - одни из самых современных и эффективных машин этого класса в западном блоке.

Эта БМП одна из самых "молодых" - ее разработка началась в Швеции во второй половине 80-х, а на вооружение шведской армии она начала поступать в 1993 году. Напомним, что в это время западный блок праздновал свою победу в Холодной войне, и многие страны НАТО не только свернули программы по разработке новой бронетехники, но и существенно сократили имеющиеся на вооружении своих армий танки, БМП и БТРы. Однако шведы в это самое время создали свою машину, надолго ставшую, в том числе и по этой причине, самой современной на Западе.

Это достаточно компактная и маневренная машина, обладающая довольно низким силуэтом, низким коэффициентом отражения радиолокационного импульса и слабым тепловым излучением в лобовой проекции, пониженным уровнем шумности и уязвимости к воздействию электромагнитного импульса. В ходе проведения многолетних исследований и технических проработок компании "Bofors" и "Hagglunds" добились того, чтобы новая боевая машина полностью соответствовала всем требованиям шведской армии по тактической и оперативной подвижности, защищенности и огневой мощи.

Когда перед рядом стран Европы, в том числе перед Нидерландами, встал вопрос о принятии на вооружение новой бронетехники для пехоты с целью замены устаревших машин, выбор был сделан в пользу CV90.

Всего по контрактам 2004 и 2008 годов на вооружение сухопутных войск Голландии поступили 193 БМП, получившие обозначение CV9035NL Mk III.

По результатам использования БМП в Афганистане, машина получила дополнительную защиту. На голландские CV90 устанавливалась навесная броня компании RUAG Defence. Нидерланды приобрели 184 комплекта навесных модулей защиты горизонтальных проекций RoofPRO-P и 100 комплектов навесных модулей бортов машины SidePro. Этот комплект навесной брони позволил усилить защиту БМП от боеприпасов, действующих со стороны верхней полусферы, повысить противоминную стойкость и обеспечить защиту от бронебойных боеприпасов кинетического действия.

Масса комплекта навесной пассивной защиты (на машину) составляет 6 т. Противоминная защита днища и раздельные сидения десанта во взрывобезопасном исполнении уже серийно встраиваются в модели MkIII.

Машина оснащается многофункциональным комплексом оптико-электронного подавления DAS (Defensive Aids Suite), разработанным компанией Hgglunds, включающим датчики обнаружения лазерного облучения и средства постановки помех.

CV9035NL Mk III голландской армии оснащены мощной 35-мм автоматической пушкой АТК Bushmaster III (опционально возможно использование к ней 50-мм ствола), комплексной круглосуточной дублированной системой управления огнем и танковой информационно-управляющей системой. Боевая масса достигает 36 тонн.

В конце 2014 года Эстония заключила с Нидерландами договор о покупке 44 БМП CV9035NL Mk III и шести созданных на базе танка Leopard 1 бронированных машин особого назначения (две учебные машины, два саперных танка Pionirpanzer и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Standard), а также различных запасных частей, имущества и пакета обучения.

Сумма договора составила € 113 млн и стала самой большой оружейной сделкой независимой Эстонии. Закупленные машины ранее уже использовались. До передачи Эстонии все машины прошли в Голландии техническое освидетельствование и необходимый ремонт. На днях эти поставки были завершены, и контракт выполнен. Все проданные Таллину БМП производства 2007-2008 годов, то есть по армейским меркам – практически новые.

Логичен вопрос, почему голландские ВС освобождаются от этих прекрасных машин? Как сообщают специализированные издания, все дело в реорганизации королевской бронепехоты. 13-ю мотострелковую бригаду переформировали в соединение легкой пехоты, и БМП в ней были заменены на колесную бронетехнику. Часть CV90 передана на хранение, а 44 единицы выставили на продажу – их и купили эстонцы.

Эти БМП поступили на вооружение Скаутского батальона 1-й егерской пехотной бригады, которая стала, вопреки своему "легкопехотному" наименованию, первой частью бронепехоты в ВС Эстонии.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",