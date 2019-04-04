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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Турция должна выбрать между партнерством с НАТО и закупкой российских С-400 - Пенс

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Зенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Приобретение Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400 вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтона и представляет угрозу единству государств-членов НАТО, заявил в среду вице-президент США Майк Пенс.

"Турции надо выбрать - хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории, или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс", - отметил он в среду на Атлантическом совете.

"Приобретение Турцией за $2,5 млрд систем ПВО С-400 у России представляет серьезную угрозу НАТО и силе этого альянса. Сам факт, что Турция продвигается с реализацией этого плана даже после того, как Соединенные Штаты сделали доступными (для Турции - ИФ) системы ПРО Patriot, вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал М.Пенс.

Ранее на этой неделе, напомнил он, Пентагон ясно обозначил, что в случае приобретения Турцией российской системы ПВО С-400 ей грозит исключение из программы по продаже истребителей F-35.

"Это нанесет ущерб не только обороноспособности Турции, но и повредит турецким производителям комплектующих, которые участвуют в этой программе", - отметил вице-президент США.

Турция является партнером Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

Однако как считают наблюдатели, в США вызывает серьезное беспокойство тот факт, что приобретение Турцией С-400 позволит рассекретить соответствующие системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Аналитики и военные чиновники считают, что самолет-невидимка F-35 является единственным, эффективным против С-400, которая представляет особую угрозу для самолетов четвертого поколения, таких как F-16, F-15 и F/A-18.

США пытаются отговорить Анкару от покупки С-400, предлагая взамен систему ПРО Patriot.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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F-15
F-16
F-18
F-35
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