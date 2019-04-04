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04.04.2019
ТАСС

Российские Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

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Истребитель МиГ-31. Архивное фото
Истребитель МиГ-31. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Сопровождение самолетов выполняли экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.

"Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 и МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе", - уточнили в Минобороны.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
МиГ-31
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
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