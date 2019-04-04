Российские Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Сопровождение самолетов выполняли экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.

"Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 и МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе", - уточнили в Минобороны.