Новый Карибский кризис? Чего добивается НАТО в Черном море

"Новый Карибский кризис": в Госдуме оценили планы НАТО на Черное море

НАТО планирует принять пакет мер против деятельности России в Черном море после инцидента в Керченском проливе. В Госдуме считают, что эти намерения способствуют развитию "нового Карибского кризиса". В экспертном сообществе, правда, такие сравнения находят несколько преувеличенными. Говорить о глубоком кризисе не приходится до тех пор, пока США и НАТО не размещают в Европе ядерное оружие. Но если верить заявлениям Столтенберга, альянс планирует налаживать отношения с Россией, а не усиливать конфронтацию.

Заявление постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о намерениях альянса принять меры для обеспечения безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив вызвало резкую реакцию представителей российских властей.

"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - заявила Хатчисон.

При этом она добавила, что меры должны обеспечить "чувство безопасности" не только для Украины, но и для других стран черноморского региона - Румынии, Болгарии и Грузии. Соответствующие решения НАТО станут ответом альянса на задержание Россией украинских судов, предпринявших попытку незаконно войти в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Комментируя эти планы, депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет отметил, что

намерение США принять пакет мер по усилению своего влияния в Черном море способствует развитию второго Карибского кризиса.

Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, заявления США являются агрессией и провокацией против России, защищавшей свои границы в Керченском проливе. В случае принятия пакета мер Москва приступит к ответным мерам, уточнил Шеремет.

Он подчеркнул, что НАТО использует инцидент в Керченском проливе, чтобы нарастить свою мощь в Черном море, ставя тем самым весь миропорядок под угрозу. Также депутат добавил, что необходимо обсудить вопрос об ограничениях для кораблей альянса в этом регионе.

"США напрямую ответственны за раскручивание нового витка гонки вооружений и возникновение второго Карибского кризиса. Вся ответственность полностью лежит на Вашингтоне", - говорит Шеремет, добавляя, что пакет мер НАТО по Черному морю выглядит абсурдно.

Однако в экспертном сообществе сравнение сегодняшней ситуации с Карибским кризисом считают неуместным.

"В случае с карибским кризисом речь шла о размещении ядерного оружия в минимальной близости от границ двух сверхдержав. Поделенное время американских ракет средней дальности, размещенных в Турции, до Москвы составляло всего лишь несколько минут. Это не идет ни в какое сравнение с сегодняшней ситуацией", - говорит "Газете.Ru" заместитель директора Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.

Однако НАТО усиливает свое присутствие во фланговых зонах России - в Черноморском регионе, на Балтике, в Польше. Совсем недавно, например, было принято решение о размещении в Польше достаточного количества американских боеприпасов, чтобы при необходимости была возможность быстро развернуть контингент.

"В отличие от Карибского кризиса, в отличие от противостояния 60-х - 80-х годов, речь все-таки идет о гораздо меньших контингентах.

И ни НАТО, ни Россия на сегодняшний день по факту не выходят за рамки тех обязательств, которые предусмотрены основополагающим актом Россия-НАТО",

- отмечает Дмитрий Суслов.

Если НАТО или США разместят в Восточной Европе, в Прибалтике или в Черноморском регионе ядерное оружие, в том числе малоразрушительной силы, или ракеты средней дальности, тогда можно будет говорить о новом Карибском кризисе, считает эксперт.

Но такие перспективы даже в условиях обострившихся отношений НАТО и РФ выглядят маловероятными. Чиновники альянса неоднократно подчеркивали, что у НАТО нет намерений разворачивать ядерные ракеты наземного базирования в Европе даже после слома ДРСМД. Генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил этот тезис и во время проходящей в Вашингтоне с 3 по 4 апреля встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"Мы должны подготовиться к жизни без ДРСМД. Мы будем сдержанны и скоординированы. Мы не будем зеркально отвечать на действия России. У НАТО нет намерения развертывать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, но НАТО всегда будет предпринимать все необходимые шаги для разумного, эффективного сдерживания", - сказал он конгрессу США.

В случае, если альянс все же нарушит свои обещания и разместит ракеты с крайне низким поделенным временем до границ РФ в Европе, Россия будет вынуждена с военной точки зрения перейти к доктрине превентивных ядерных ударов по странам-членам НАТО.

В альянсе это понимают и не могут допустить. Поэтому подобный сценарий выглядит крайне нереалистичным, считает Дмитрий Суслов.

"Пока речь может идти о постепенном наращивании военного присутствия по аналогии с Польшей. Эти меры больше носят символичный, нежели чем реальный военный характер, - говорит эксперт. - Эти меры будут оборачиваться тем, что Россия будет также наращивать милитаризацию российской акватории Черного моря, Крыма и российского Кавказа".

Но все это, по словам Суслова, не будет переходить определенную черту, которая действительно могла бы создать серьезную военную угрозу.

Это подтверждают и нынешние слова генсека НАТО."Нам нужно разговаривать… чтобы снизить возможность инцидентов и просчетов", - отметил Столтенберг.

По его словам, взаимоотношения с Россией необходимы для решения вопросов контроля за вооружениями, и НАТО не хочет изоляции России.

Георгий Березовский