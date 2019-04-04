Пентагон определил направление главного удара в Европе

2019 год начался с активизации мероприятий боевой подготовки подразделений США на территории европейского континента, в частности по совершенствованию возможностей по передислокации сил и средств. Так, в конце марта была проведена внезапная переброска на территорию Польши около 1500 американских солдат из состава 2-й боевой бригадной группы (ББГ) 1-й пехотной дивизии из Форт Блисс (штат Техас).

Таким образом, Пентагон резко увеличил численность группировки войск у границ Беларуси и России и под прикрытием учений оперативно развернул воинский контингент из 6 тыс. иностранных военнослужащих, из которых 5,5 тыс. – американцы.

Для обеспечения действий ББГ с базы заблаговременного складирования СВ США в голландском городе Эйгелсховен на польский полигон в Дравско-Поморском также перемещены около 700 единиц военной техники и необходимые запасы МТС. По официальным данным, кроме отработки вопросов по передислокации, войска примут участие еще в ряде учений, проводимых в данном регионе.

Кроме сухопутного компонента, в Польшу были переброшены и силы подразделений ВВС США. Так, на 33-ю базу транспортной авиации в польском Повидзе прибыли истребители F-15E «Strike Eagle». В рамках совместных тренировок с союзниками пилоты изучат вероятный театр военных действий в воздушном пространстве Европейских стран и над акваторией Балтийского моря.

Кроме того, 33-я база польских ВВС в марте принимала американские самолеты С-130 «Hercules» 181-й авиа-эскадрильи из Форт Уорт (штат Техас) по программе Aviation Detachment 19-1. Среди них был MC-130J «Combat Talon», предназначенный для обеспечения действий ССО.

Союзники совершенствовали навыки выброски личного состава и грузов, приземление на разные типы поверхностей и выполняли ночные полеты. С американскими ВВС взаимодействовали силы польских 12-й механизированной дивизии и 6-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск, а также подразделения сил специальных операций.

Почти в это же время три американских стратегических бомбардировщика B-52H «Stratofortress» совершили полеты над Балтийским морем вдоль польского побережья вблизи Калининградской области.

Шесть стратегических бомбардировщиков данного типа, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, ранее были переброшены из США на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании.

На фоне данных мероприятий боевой подготовки практически остался ни кем не замеченный марш-бросок целой бригады национальных ВС Польши. 12-я механизированная бригада из Щецина в короткие сроки была переброшена с севера страны к ее восточным границам. К слову, для жителей юго-восточной Польши стали неожиданностью появившиеся на дорогах колонны 20-тонных БТР «Rosomak». Марш проходил через Подкарпатское, Люблинское, восточную часть Мазовецкого и Подляское воеводства. Следует обратить внимание, что маршрут военной техники был проложен вдоль границы с Беларусью.

Представители польского минобороны отмечают, что операции прошли без препятствий, и что такие внезапные учения будут проводиться неоднократно и без предупреждений. Их цель – повышение боевой готовности, укрепление слаженности многонациональных группировок войск и демонстрация участия США в обеспечении европейской безопасности.

А если собрать разрозненные элементы учений в единую картину, то получим, что Пентагон, при поддержке ВС Польши, отрабатывал вопрос наступательных действий в восточном направлении.

Понятно, что такая демонстрация военной силы в первую очередь адресована ВПР Беларуси и России. Не следует забывать, что “бряцание оружием” идет на фоне ужесточения Вашингтоном экономических санкций в отношении Минска и Москвы. Поэтому очевидно, что руководство США, стремясь повлиять на внешнеполитический курс стран Союзного государства, демонстрирует готовность после экономических «аргументов» задействовать и военную силу, совсем позабыв о возможностях дипломатического урегулирования разногласий. К сожалению, руководство Польши в данном случае совершенно не думает о возможных последствиях и своем населении, а лишь стремится угодить хозяевам в надежде на звание лучшего союзника в регионе.

В складывающейся ситуации милитаризация восточного флага НАТО может вызвать лишь зеркальные шаги и превратить Польшу и ей подобные страны в потенциальные мишени. И, кроме того, вынудить Кремль предпринять ответные шаги и перебросить на территорию Беларуси усиленные батальонные тактические группы соединений Западного военного округа РФ, входящих в состав РГВ(с), для предотвращения возможных провокационных действий со стороны Североатлантического альянса.

Николай Астровский