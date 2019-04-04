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04.04.2019
Интерфакс-АВН

В Черном море 5-13 апреля пройдут морские учения НАТО "Морской щит 19"

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Учения "Морской щит-2018"
Учения "Морской щит-2018" (Sea Shield 2018).
Источник изображения: nato.int

Киев. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 5 апреля в Черном море стартуют морские многонациональные учения стран НАТО "Морской щит 19", в которых примут участие 20 военных кораблей и свыше двух тысяч военнослужащих, сообщает миссия Украины при альянсе.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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