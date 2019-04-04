В Черном море 5-13 апреля пройдут морские учения НАТО "Морской щит 19"
Учения "Морской щит-2018" (Sea Shield 2018).
Источник изображения: nato.int
Киев. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 5 апреля в Черном море стартуют морские многонациональные учения стран НАТО "Морской щит 19", в которых примут участие 20 военных кораблей и свыше двух тысяч военнослужащих, сообщает миссия Украины при альянсе.
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