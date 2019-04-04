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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Лавров: позиции Москвы и Токио по территориальному вопросу диаметрально противоположны, мирный договор это не изменит

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Москва и Токио должны вести разговор не о мирном договоре, а о большом соглашении, которое сможет вывести российско-японские отношения на уровень стратегического партнерства, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается самого мирного договора, то в их понимании, как показали мои многократные переговоры с министром иностранных дел Японии Торо Коно, переговоры в рамках группы, которую возглавляют наши заместители, да и встречи на высшем уровне - он должен состоять из двух строчек: граница проходит вот здесь, и все дальше будет хорошо", - сказал С.Лавров в интервью газете "Московский комсомолец".

По словам министра, в Москве считают, что "эта формула годится, наверное, для того, чтобы договариваться на утро после окончания войны".

"А сейчас, когда наши отношения стали настолько зрелыми, что они охватывают экономику, инвестиции, богатые и насыщенные гуманитарные связи, мы считаем, что нужно составить большой договор, который будет определять новые задачи по развитию нашего сотрудничества, превращая его в стратегическое партнёрство, придавая новое качество нашим экономическим, инвестиционным связям, гуманитарным отношениям и не в последнюю очередь внешнеполитическому сотрудничеству", - подчеркнул С.Лавров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Персоны
Лавров Сергей
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