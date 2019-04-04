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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Путин и Токаев обсудили возможность создания в Казахстане центров по ремонту военной техники

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Самолет Су-25
Самолет Су-25 ВВС Казахстана.
Источник изображения: militaryparitet.com

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в среду в Москве обсудили возможность создания в Казахстане военно-технических сервисных центров.

"Активно развивается партнерство наших стран в военно-технической сфере. В данном контексте обсуждены вопросы создания в Казахстане сервисных центров по обслуживанию и ремонту различной военной техники", - сказал К.Токаев журналистам по итогам российско-казахстанских переговоров на высшем уровне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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