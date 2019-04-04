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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Турция выполняет обязательства по контракту на С-400, риска срыва пока нет - Борисов

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Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Лященко

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - У России пока нет опасений по поводу контракта на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф", сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Пока они (турецкая сторона, - "ИФ") привержены подписанным контрактным обязательствам и четко их выполняют. Все остальное - это слухи. У нас пока опасений нет", - сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению. "Это - завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр на Атлантическом совете.

Ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявили на днях в российской госкорпорации "Ростех".

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

19 февраля В.Кладов сказал агентству, что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
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Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Эрдоган Реджеп
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