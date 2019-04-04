Турция не отказывается от С-400

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 - это решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

"Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр на Атлантическом совете.

Он отметил, что Турция 10 лет пыталась добиться сделки с США по поставкам аналогичных систем ПРО Patriot, и не рассматривает возможности отказа от заключенного соглашения с Россией по C-400.

"И даже президент США Дональд Трамп отмечал, что это ошибка предыдущей администрации США, которая не заключила сделку о поставках систем Patriot", - отметил М.Чавушоглу.

На вопрос о несовместимости российских C-400 с натовскими оборонными системами М.Чавушоглу ответил, что Турция заказывает эти системы не для интеграции в оборонную структуру НАТО, а для собственных оборонительных целей, и это, по его мнению, не должно помешать сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.

"Генсек НАТО (Йенс Столтенберг - ИФ) однозначно дал понять, что любой член НАТО может покупать любую военную технику у любой страны", - заявил он.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

При этом представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Турция может отказаться от покупки С-400, если США поставят Анкаре жесткий ультиматум или пригрозят экономическими санкциями, сообщил "Интерфаксу" накануне российский военный эксперт, академик Алексей Арбатов.

"При всех противоречиях, отношения с США Эрдогану (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) ближе", - сказал А.Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

"Если США поставят совсем жесткий ультиматум и применят серьезные экономические санкции, то Эрдоган пойдет на попятную. Он может отказаться от С-400 и купить у России другое оружие - менее знаковое и престижное, или сделает заказ в сфере ядерной энергетики", - сказал А.Арбатов. По его словам, экономические санкции США против Турции всё же маловероятны, они чреваты расколом в НАТО.

Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявили на днях в российской госкорпорации "Ростех".

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

19 февраля В.Кладов сказал агентству, что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. США грозили пересмотром договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских С-400. Кроме этого, представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.