Fox News (США): Россия скрывает местонахождение Путина и сбивает с курса корабли, искажая сигналы GPS

Российская Федерация почти 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для создания ложных GPS-сигналов, чтобы сбивать с курса корабли и скрывать местонахождение президента Владимира Путина. Об этом сообщается в новом докладе некоммерческой организации Центр современной обороны. Для этой работы организация использовала имеющиеся в открытом доступе данные.

Российская Федерация почти 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для создания ложных GPS-сигналов, чтобы сбивать с курса корабли и скрывать местонахождение президента Владимира Путина. Об этом сообщается в новом докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS).

В исследовании центра описано почти 10 тысяч случаев, когда Россия при помощи спуфинга сигналов GPS манипулировала спутниковыми системами навигации на судах, в аэропортах и в других местах за пределами контролируемых Москвой территорий.

Центр современной обороны - это некоммерческая организация, анализирующая глобальные конфликты и проблемы безопасности. Она также сообщила о "тесной взаимозависимости между перемещениями главы российского государства и спуфингом сигналов глобальной навигационной спутниковой системы", указывающей на то, что данный метод "применяется для сокрытия местонахождения Путина".

Глобальная навигационная спутниковая система - это общий термин, означающий все навигационные системы спутникового базирования, включая GPS, российскую ГЛОНАСС, европейскую "Галилео" и китайскую "Бэйдоу".

Российская технология спуфинга искажает сигналы таких навигационных систем, наводняя район многочисленными радиосигналами и пряча таким образом реальные данные, поступающие из космоса, сообщает "Би-Би-Си Ньюс".

Организация Центр современной обороны провела расследование, длившееся 12 месяцев и завершившееся в ноябре 2018 года. Она использовала имеющиеся в открытом доступе данные и коммерческие технологии, в том числе, информацию для Международной космической станции. В итоге она выявила 9 883 случая российского спуфинга.

С февраля 2016 года как минимум 1 311 торговых судов пострадали в российских водах и вблизи них от создания ложных GPS-сигналов. Но поскольку у большинства судов есть запасные методы для определения местоположения, они смогли скорректировать свой курс, говорится в докладе.

"C4ADS выявила как минимум 7 910 случаев, когда находившиеся за пределами российских территориальных вод корабли становились жертвами спуфинга сигналов навигационных систем. Это создает угрозу безопасности морской навигации", - отмечается далее в докладе.

Методы искажения GPS-сигналов также применялись в Сирии и Крыму, а в некоторых случаях спуфинг проводился с целью запутывания дронов, чтобы они не залетали в уязвимое или секретное воздушное пространство, говорится в докладе C4ADS.

Эта организация сообщила, что русские проводили спуфинг GPS-сигналов, чтобы скрыть местонахождение Путина во время посещения им Керченского моста 15 мая и 15 сентября 2018 года (этот мост также называют Крымским). НАТО резко критикует строительство этого моста, соединившего Украину с Россией.

"Российская Федерация наращивает преимущества в целенаправленном применении и развитии технологий спуфинга для достижения тактических и стратегических целей внутри страны и за рубежом", - говорится в докладе. По этой причине многие начинают задавать вопросы о последствиях этой радиоэлектронной борьбы, если она получит более широкое применение во всем мире.

Даниэль Уоллес (Danielle Wallace)

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