Военные корабли в Черном море: какие планы строит НАТО
В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
НАТО обязано соблюдать правила прохода судов через Керченский пролив, сколько бы военных кораблей ни находилось у берегов России, заявили в Крыму. Комментируя заявление представителя США при НАТО о подготовке пакета мер по поддержке украинских судов в черноморском бассейне, в Госсовете Крыма отметили, что Украина не нуждается в этом.
Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что НАТО должны соблюдать правила прохода судов через Керченский пролив независимо от количества военных кораблей у берегов России. Таким образом он ответил на заявление представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер, направленных на поддержку украинских судов в Черноморском бассейне.
"А что Украину поддерживать - у нее что, брюки падают, или ремень порвался? Это самостоятельное государство, правда, управляемое парткомом Вашингтона. Но пусть выполняют нормы международного права и с уважением относятся к законодательству соседнего государства - дружественного государства Российская Федерация", - цитирует Фикса "Российская газета".
Кей Бейли Хатчисон ранее заявила, что НАТО собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и расширить масштабы воздушной разведки в черноморском регионе. По ее словам, ожидается, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании, которое начинается как раз 3 апреля в Вашингтоне. Хатчисон уверена, что выработанные НАТО шаги "чрезвычайно важны" для стран, соседствующих с Россией в регионе.
Американский представитель отметила, что на данном этапе необходимо уделить больше внимания, "чтобы гарантировать, что эти воды освобождены" и чтобы страны региона "были свободны от российского вмешательства". Она так же обратила внимание, что Россия размещает свои оборонительные вооружения в Крыму, переход под юрисдикцию России которого США не признают.
"Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря - как на воде, так и на суше", - подчеркнула постпред. Альянс собирается принять новый пакет мер по поводу Черного моря из-за ноябрьского инцидента в Керченском проливе, пояснила она.
Представитель США заявила, что у Соединенных Штатов и стран-членов НАТО должна быть возможность противостоять России на Черном море. "Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России", - сказала она.
"Это не что иное, как геополитическая агрессия и провокация против России, которая защищала свои границы в Керченском проливе. Если пакет мер будет введен, то России не стоит медлить с ответными мерами", - подчеркнул Шеремет.
Он уверен, что НАТО использует ноябрьский инцидент в Керченском проливе, когда украинские военные корабли были задержаны по подозрению в нарушении российской границы, как повод для наращивания своей группировки в черноморском регионе. В связи с этим он заявил о необходимости ставить вопрос о существенных ограничениях для кораблей альянса на Черном море.
"США намерено испытывают терпение России, ставя под угрозу весь миропорядок. Недопустимо, чтобы будущее мира на нашей планете зависело от прихотей и корыстных интересов политики США", - отметил депутат.
В свою очередь, член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди напомнила, что порядок прохода судов в Черное и Азовское моря и их нахождение там однозначно определяет Конвенция Монтре, а любые дополнительные меры регулирования, в том числе и озвученные постпредом США при НАТО, носят исключительно декларативный характер.
"Вся ответственность за нагнетание внешнеполитической повестки в черноморском регионе будет возложена на Североатлантический альянс и их союзников", - пояснила она RT.
Сенатор уверена, что НАТО заинтересовано в наращивании своего присутствия в данном регионе.
Ковитиди подчеркнула, что это вовсе не способствует стабильности и развитию черноморского бассейна в целом.
"Никаких препятствий для осуществления судоходства, прохода и нахождения судов в Черном море сегодня не существует. Именно поэтому мы можем рассматривать настоящее заявление исключительно как источник для того, чтобы нагнетать внешнеполитическую повестку", - констатировала политик.
Лидия Мисник
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются