Военные корабли в Черном море: какие планы строит НАТО

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

НАТО обязано соблюдать правила прохода судов через Керченский пролив, сколько бы военных кораблей ни находилось у берегов России, заявили в Крыму. Комментируя заявление представителя США при НАТО о подготовке пакета мер по поддержке украинских судов в черноморском бассейне, в Госсовете Крыма отметили, что Украина не нуждается в этом.

Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что НАТО должны соблюдать правила прохода судов через Керченский пролив независимо от количества военных кораблей у берегов России. Таким образом он ответил на заявление представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер, направленных на поддержку украинских судов в Черноморском бассейне.

"А что Украину поддерживать - у нее что, брюки падают, или ремень порвался? Это самостоятельное государство, правда, управляемое парткомом Вашингтона. Но пусть выполняют нормы международного права и с уважением относятся к законодательству соседнего государства - дружественного государства Российская Федерация", - цитирует Фикса "Российская газета".

Он также предупредил, что вмешательство Североатлантического альянса может привести к негативным последствиям.

Кей Бейли Хатчисон ранее заявила, что НАТО собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и расширить масштабы воздушной разведки в черноморском регионе. По ее словам, ожидается, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании, которое начинается как раз 3 апреля в Вашингтоне. Хатчисон уверена, что выработанные НАТО шаги "чрезвычайно важны" для стран, соседствующих с Россией в регионе.

Американский представитель отметила, что на данном этапе необходимо уделить больше внимания, "чтобы гарантировать, что эти воды освобождены" и чтобы страны региона "были свободны от российского вмешательства". Она так же обратила внимание, что Россия размещает свои оборонительные вооружения в Крыму, переход под юрисдикцию России которого США не признают.

"Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря - как на воде, так и на суше", - подчеркнула постпред. Альянс собирается принять новый пакет мер по поводу Черного моря из-за ноябрьского инцидента в Керченском проливе, пояснила она.

Представитель США заявила, что у Соединенных Штатов и стран-членов НАТО должна быть возможность противостоять России на Черном море. "Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России", - сказала она.

По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, подготовка пакет мер по усилению влияния на Черном море провоцирует второй Карибский кризис. Кроме того, она назвал его абсурдным.

"Это не что иное, как геополитическая агрессия и провокация против России, которая защищала свои границы в Керченском проливе. Если пакет мер будет введен, то России не стоит медлить с ответными мерами", - подчеркнул Шеремет.

Он уверен, что НАТО использует ноябрьский инцидент в Керченском проливе, когда украинские военные корабли были задержаны по подозрению в нарушении российской границы, как повод для наращивания своей группировки в черноморском регионе. В связи с этим он заявил о необходимости ставить вопрос о существенных ограничениях для кораблей альянса на Черном море.

"США намерено испытывают терпение России, ставя под угрозу весь миропорядок. Недопустимо, чтобы будущее мира на нашей планете зависело от прихотей и корыстных интересов политики США", - отметил депутат.

В свою очередь, член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди напомнила, что порядок прохода судов в Черное и Азовское моря и их нахождение там однозначно определяет Конвенция Монтре, а любые дополнительные меры регулирования, в том числе и озвученные постпредом США при НАТО, носят исключительно декларативный характер.

"Вся ответственность за нагнетание внешнеполитической повестки в черноморском регионе будет возложена на Североатлантический альянс и их союзников", - пояснила она RT.

Сенатор уверена, что НАТО заинтересовано в наращивании своего присутствия в данном регионе.

В связи с этим она отметила, что попытка принятия такого пакета мер на сегодняшний день должна рассматриваться как дестабилизирующий фактор и нагнетание внешнеполитической повестки в данном регионе.

Ковитиди подчеркнула, что это вовсе не способствует стабильности и развитию черноморского бассейна в целом.

"Никаких препятствий для осуществления судоходства, прохода и нахождения судов в Черном море сегодня не существует. Именно поэтому мы можем рассматривать настоящее заявление исключительно как источник для того, чтобы нагнетать внешнеполитическую повестку", - констатировала политик.

Лидия Мисник