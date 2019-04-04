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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Россия создала в районе Черного моря группировку, способную нанести неприемлемый ущерб любым кораблям - Шаманов

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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов во время встречи с военными атташе, аккредитованными в Москве.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов во время встречи с военными атташе, аккредитованными в Москве.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В случае появления кораблей НАТО у своих границ Россия примет соответствующие меры как в акватории Черного моря, так и по сухопутным границам, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Линия поведения представителей разных российских структур, а это и силы Черноморского флота, и наши доблестные пограничники, приведённые в полную готовность подразделения, отвечающие за безопасность инфраструктуры морской безопасности, показали всему миру, что мы не допустим спекуляций и шантажа по отношению к нашей инфраструктуре в наших территориальных водах", - сказал В.Шаманов в среду "Интерфаксу".

По его словам, "попытки запугать Россию просто ничтожны". "Сколько бы они своих "корыт" нам под нос не совали, у нас сегодня создана самодостаточная группировка обороны по нанесению неприемлемого ущерба любым группам кораблей, которые появятся в непосредственной близости от наших границ", - добавил он.

"Мы внимательно будем отслеживать ситуацию по количеству и классу кораблей, которые захотят порисоваться у российских берегов в акватории Чёрного моря, и примем соответствующие меры как на акватории моря, так и по сухопутным границам".

Парламентарий считает провокационной линию "поведения блока НАТО в и без того неспокойной акватории Чёрного моря".

Он напомнил, что "есть определённый регламент, который разрешает странам, не принадлежащим бассейну Чёрного моря, присутствовать в нейтральных водах, но не более 21 дня, установлен предел водоизмещения судов, поэтому запретить с правовой точки зрения существующего международного права нахождение кораблей НАТО в Черном море невозможно".

В.Шаманов считает, что "американцам лучше потратить деньги на другие, более мирные нужды в своей стране или выделить средства для восстановления разрушенной инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи населению Ирака, Ливана, Сирии и многострадального Афганистана".

Ранее сообщалось, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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