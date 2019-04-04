Шаманов: Россия отследит, какие корабли хотят "порисоваться" в Черном море

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россия будет отслеживать, какие корабли "пожелают порисоваться" у границ РФ в Черном море, и примет соответствующие меры, заявил глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять пакет решений по Черному морю в ходе переговоров министров стран НАТО в Вашингтоне 3-4 апреля. Хатчисон пояснила, что пакет "увеличивает разведку", в том числе воздушную, предусматривает вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, "чтобы гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив". Представитель Госдепартамента отметил, что этим меры являются частью ответа на вызовы, с которыми НАТО сталкивается в регионе.



"Мы внимательно будем отслеживать ситуацию по количеству и классу кораблей, которые пожелают порисоваться у российских берегов в акватории Черного моря, и примем соответствующие меры как на акватории моря, так и по сухопутным границам". Владимир Шаманов Глава комитета Госдумы РФ по обороне

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.