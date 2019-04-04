В Уссурийске военные отреставрировали казармы начала XX века
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Военные строители отреставрировали казармы, построенные в начале прошлого века, для мотострелкового соединения в Уссурийске, сохранив их исторический облик, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.
Как рассказали в военном ведомстве, казармы, построенные в начале прошлого века, впервые подверглись масштабной реконструкции.
"Военным строителям удалось сохранить исторический облик фасадов, и при этом создать современную, комфортную и безопасную среду для проживания военнослужащих. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы по реконструкции здания столовой на 1,2 тыс. человек, а также еще четырех жилых и одного учебного корпуса", - сообщили в Минобороны.
По информации оборонного ведомства, в ходе рабочей поездки Иванов также проинспектирует ход строительства инфраструктуры пунктов базирования сил подводного флота на Камчатке и обустройство арсеналов и баз хранения вооружения и военной техники на территории военного округа.
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются