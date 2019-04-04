Российские ВКС наносят удары по боевикам в Сирии

Российские военно-космические силы нанесли сегодня удар по боевикам в сирийской провинции Идлиб. Местность, подвергнутая бомбардировке, контролируется повстанцами-джихадистами из организации "Хайат Тахрир аш-Шама".

Источник изображения: Министерство обороны РФ

Согласно ресурсу Al Masdar News, который ссылается на источник в вооруженных силах Сирии, этим утром, 3 апреля, ВКС России подвергли бомбардировке вершину горы Наби Аюб в регионе Джабаль аз-Завия.

По словам источника, удар был нанесен по координационному центру группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (*запрещена в РФ); позже он был окончательно разрушен в ходе еще одной атаки.

Российские военно-воздушные силы также отбомбились по другим объектам боевиков в этой местности, однако никаких дополнительных подробностей в отношении этих авиаударов не приводилось.

Предварительно, удар российских ВВС по позициям группировки является ответом на нападения джихадистов на опорные пункты правительственных сил САР в Мардехе и Аль-Сугайлабии. По оценке Al Masdar News, для российских военных эти опорные точки являются т.н. "красной линией". Всякий раз, когда эти два города подвергаются нападению со стороны оппозиционных сил, российский контингент в Сирии наносит ответный удар по боевикам в провинции Идлиб.