В Москве негативно отнеслись к намерениям НАТО направить корабли в Черное море - Песков

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, в частности, планам направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

"(Относимся) негативно", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы не понимаем, что имеется в виду", - добавил он.