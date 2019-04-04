В Москве негативно отнеслись к намерениям НАТО направить корабли в Черное море - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, в частности, планам направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.
"(Относимся) негативно", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы не понимаем, что имеется в виду", - добавил он.
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