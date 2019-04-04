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04.04.2019
Интерфакс-АВН

О пропуске кораблей НАТО в Азовское море нельзя рассуждать гипотетически - Песков

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Корабли НАТО
Корабли НАТО.
Источник изображения: gazeta.ru

Решение может быть принято только после поступления соответствующего запроса

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение о пропуске кораблей НАТО в Азовское море может быть принято только после поступления соответствующего запроса, об этом нельзя рассуждать гипотетически, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение. Речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос, и гипотетически я бы не стал рассуждать. Речь может идти о каком-то конкретном случае", - сказал Д.Песков, отвечая в среду на вопрос журналистов, при каких обстоятельствах Россия может пропустить в Азовское море корабли НАТО.

"Безусловно, существует определенная система нотификации подобных планов, которая должна выполняться", - добавил он.

Д.Песков добавил, что существует особый режим пребывания военных кораблей в Черном море, который был зафиксирован Конвенцией Монтрё и должен выполняться.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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