ДЭПЛ Черноморского флота "Великий Новгород" впервые прибыла в пункт постоянной дислокации – Новороссийск

ЦАМТО, 3 апреля. В Новороссийской военно-морской базе 3 апреля прошла торжественная церемония встречи ДЭПЛ "Великий Новгород" после завершения перехода и выполнения задач в Средиземном море.

Ранее корабль прошел через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и осуществил заход в Севастополь.

Это первое прибытие субмарины в пункт дислокации соединения подводных лодок ЧФ – город-герой Новороссийск, после ее включения в состав Черноморского флота.

В торжественной встрече приняли участие ветераны соединения подводных лодок, представители администрации Новороссийска, а также семьи членов экипажа.

Командир подводной лодки капитан 2 ранга Сергей Рябищенко доложил командиру Новороссийской ВМБ контр-адмиралу Олегу Шастову об успешном выполнении поставленных задач.

За время нахождения в дальней морской зоне подводники выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море, где провели боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр-ПЛ" по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

Справочно:

Подводная лодка "Великий Новгород" – одна из шести дизель-электрических подводных лодок третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенных для Черноморского флота. Головной подводной лодкой данного проекта является ДЭПЛ "Новороссийск".

Особенностью серии подлодок данного проекта является сочетание небольших размеров и низкого уровня шумности с мощным торпедным и торпедно-ракетным вооружением. Лодки данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, сообщает пресс-служба Южного военного округа.