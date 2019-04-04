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04.04.2019
РИА Новости

Россия готова к поворотам в сфере безопасности Черного моря, заявил Грушко

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Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия готова к любым поворотам в сфере военной безопасности в черноморском регионе, в случае реализации планов НАТО Москва может усилить активность в этом регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их применим. С военной точки зрения, мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности в этом регионе" , - сказал Грушко.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять пакет решений по Черному морю в ходе переговоров министров стран НАТО в Вашингтоне 3-4 апреля. Хатчисон пояснила, что пакет "увеличивает разведку", в том числе воздушную, предусматривает вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, "чтобы гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив". Представитель госдепартамента отметил, что этим меры являются частью ответа на вызовы, с которыми НАТО сталкивается в регионе.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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