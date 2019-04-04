Вместе с "Арматами" по Красной площади проедут "Лады" 4х4 и "Чаборз М-3"

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В военном Параде на Красной площади в этом году среди более 100 единиц современного вооружения и военной техники впервые будут продемонстрированы автомобили "Лада" 4х4 с пулеметом "Корд" от Минобороны России и автовездеходы багги "Чаборз М-3" Росгвардии.

Об этом в интервью корр. "Красной звезды" Александру Пинчуку рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Ожидаются и другие новинки, о которых генерал армии пока решил не рассказывать.

По брусчатке главной площади страны традиционно проедут бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С" и ЗРПК "Панцирь-С".

Ракетное вооружение будет представлено зенитными комплексами "Бук-М2", оперативно-тактическими "Искандер-М", комплексами "Ярс".

Наибольший интерес у зрителей, по мнению Салюкова, вызовут перспективные образцы: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".

В настоящее время подготовка парадных расчетов проходит в подмосковном Алабине.