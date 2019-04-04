Войти
04.04.2019
Вестник Мордовии

Вместе с "Арматами" по Красной площади проедут "Лады" 4х4 и "Чаборз М-3"

817
0
-1

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

В военном Параде на Красной площади в этом году среди более 100 единиц современного вооружения и военной техники впервые будут продемонстрированы автомобили "Лада" 4х4 с пулеметом "Корд" от Минобороны России и автовездеходы багги "Чаборз М-3" Росгвардии.

Об этом в интервью корр. "Красной звезды" Александру Пинчуку рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Ожидаются и другие новинки, о которых генерал армии пока решил не рассказывать.

По брусчатке главной площади страны традиционно проедут бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С" и ЗРПК "Панцирь-С".

Ракетное вооружение будет представлено зенитными комплексами "Бук-М2", оперативно-тактическими "Искандер-М", комплексами "Ярс".

Наибольший интерес у зрителей, по мнению Салюкова, вызовут перспективные образцы: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".

В настоящее время подготовка парадных расчетов проходит в подмосковном Алабине.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Армата
БМП-3
БТР-МДМ Ракушка-М
Бук-М2
Бумеранг
Искандер
Корд
Мста-С
РС-24 Ярс
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Чаборз
Проекты
Бук ЗРК
Похожие новости
04.04.2019
Более ста единиц современного вооружения и военной техники будет задействовано в Параде Победы на Красной площади
09.04.2018
Более 12 тыс. человек и свыше 120 единиц техники пройдут по Красной площади 9 мая
09.04.2018
В 2018 году на параде Победы будут представлены несколько новинок
12.04.2016
В Подмосковье начались тренировки перед военным парадом 9 мая
05.05.2015
Минобороны РФ впервые опубликовало фото новейших образцов техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:56
  • 156
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот