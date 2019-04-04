На Западе взаимную имитацию ядерных ударов назвали признаком 2-й холодной войны

В западных СМИ активно обсуждаются участившиеся случаи приближение американских стратегических бомбардировщиков B-52. Напомним, что не так давно российские истребители были вынуждены подниматься на "перехват" американского "стратега", который, взлетев с аэродром в Британии, подходил к границам России на Балтике.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о задействовании американцами стратегических бомбардировщиков для имитации нанесения ядерных ударов по РФ 14 и 20 марта.

Тогда для "отгона" B-52 использовался Су-27.

Американский журнал The National Interest пишет о том, что ситуация свелась к взаимным "имитациям" ядерных ударов между НАТО и Россией, так как после появления американских B-52 над Балтикой уже российские Ту-160 продемонстрировали свои вооружения при полёте в международном воздушном пространстве над Северным морем.

В NI отмечается, что такие взаимные "имитации" являются ярким доказательством того, что в мире началась вторая холодная война (2CW).

Напомним, что ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс увечит число патрулирований воздушного пространства над Чёрным морем.

Западные эксперты отметили, что под упомянутое "патрулирование" может быть подведено и использование американских самолётов стратегической авиации со всё той же имитацией ядерных ракетных атак российских объектов. В первую очередь упоминаются базы Черноморского флота РФ.