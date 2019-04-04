На Камчатке расчеты нового дивизиона береговых ракетных комплексов "Бал" провели первое тактическое учение
ЦАМТО, 3 апреля. На Камчатке в рамках полевого выхода новый дивизион береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" провел первое тактическое учение.
В соответствии с программой перевооружения на современные образцы боевой техники в конце февраля 10 боевых машин из состава дивизионного комплекта БРК доставили морским транспортом в город Петропавловск-Камчатский и в настоящее время они уже решают практические задачи по предназначению. Эта техника заменила ранее снятые с вооружения ракетные комплексы предыдущего поколения.
В ходе полевого выхода особое внимание уделяется маршевой подготовке: сдаче нормативов по занятию и смене позиций, развертыванию в боевой порядок и маскировке боевых машин.
Отработано слаживание расчетов, вопросы тактического применения комплекса, в том числе проведены электронные пуски ракет по условным морским целям.
Личным составом уже проведено более 20 тренировок по различным видам подготовки, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).
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