Назван срок поставки в Китай второго полка С-400

С июля 2019 года Российская Федерация начнет доставку второго полка зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китайскую народную республику. Технику отправят морем на трех кораблях.

Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник. Он добавил, что первый транспорт с С-400 выйдет из Балтийского моря на пять месяцев раньше установленного контрактом срока. В Поднебесную доставят командный пункт полка, пусковые установки С-400 и боекомплект, радиолокационные станции, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части.

Собеседник информационного агентства не уточнил, когда будут отправлены второй и третий корабли.

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года. И уже в конце того же года Китай провел первые стрельбы системами С-400. Они оказались успешными. Были поражены как баллистические ракеты, так и аэродинамические цели.

Светлана Цыганкова