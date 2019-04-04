Шесть Су-34 переброшены с Урала под Воронеж для участия в московском параде Победы

Экипажи шести самолетов совершили беспосадочный перелет, преодолев около 1,5 тыс. км

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Шесть многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиации Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы из Челябинской в Воронежскую область для участия в тренировках воздушной части московского парада Победы. Об этом сообщила в среду пресс-служба округа.

"Экипажи шести самолетов Су-34 совершили беспосадочный перелет из Челябинской области на один из военных аэродромов в Воронежской области, преодолев около 1,5 тыс. км. Для подготовки авиационной техники самолетом военно-транспортной авиации на аэродром доставлен инженерно-технический состав авиаполка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что уральские Су-34 примут участие в параде Победы 9 мая в небе над Москвой.

Ранее сообщалось, что в 2018 году впервые на вооружение Центрального военного округа поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов. С 2018 года военные летчики в Челябинской области получили 18 единиц новой техники, до конца 2019 года планируется поступление еще шести Су-34.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.