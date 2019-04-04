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04.04.2019
ТАСС

Источник: поставка второго полка С-400 в Китай начнется по морю в июле

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

В доставке техники планируется задействовать не менее трех кораблей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Поставка Китаю второго полка российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" морским транспортом начнется в конце июля. Об этом сообщил в среду ТАСС военно-дипломатический источник.

"Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая выйдет в море на Балтике уже в конце июля текущего года, то есть почти на пять месяцев раньше установленного контрактом срока", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для доставки заказчику всего полка "предполагается задействовать не менее трех морских транспортов". Он не уточнил сроки отправки второго и третьего кораблей.

Собеседник сообщил, что тремя транспортами китайской стороне будут поставлены командный пункт полка, пусковые установки С-400 и боекомплект, радиолокационные станции, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Поставка первого полка завершилась весной 2018 года. В декабре того же года КНР провела успешные стрельбы системами С-400, поразив на своих полигонах зенитными ракетами как баллистическую, так и аэродинамическую цели.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
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