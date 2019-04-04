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04.04.2019
Военное обозрение

Постпред США при НАТО заявила о поддержке кораблей Украины в Керченском проливе

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После заявления постпреда США при НАТО о необходимости расширения военного присутствия в Чёрном море на очередном брифинге Кей Бейли Хатчисон сообщила, каким образом альянсу это необходимо осуществить.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Хатчисон, НАТО планирует комплекс мер по обеспечению "безопасного прохода для украинских судов через Керченский пролив". Вся проблема в том, что в данном случае г-жа Хатчисон выдаёт планы исключительно Соединённых Штатов за планы всего военного блока. Ранее в Берлине и Париже недвусмысленно дали понять, что не собираются отправлять свои корабли в район Крыма.

Г-жа Хатчисон также заявила, что "НАТО (читаем – "США") планирует" развернуть более масштабную воздушную разведку над акваторией Чёрного моря.

Ранее "Военное обозрение" публиковало материал, в котором сообщалось о предположениях экспертов по поводу американских инициатив. Речь может идти о планах США по фактическому пересмотру конвенции Монтрё, которая регламентирует проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор. Это корабли государств, которые не имеют выхода к Чёрному морю. Конвенция ограничивает время нахождения таких кораблей в Чёрном море, а также их суммарное водоизмещение.

Хатчисон заявила, что "НАТО волнует свободное судоходство в черноморских водах".

Из заявления:

Мы должны дать гарантии такой свободы – свободы от российского вмешательства.

В конечном итоге Хатчисон заявила, что "Крым – это Украина", чем дала понять: в НАТО уже далеко не все де-факто с этим тезисом соглашаются.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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