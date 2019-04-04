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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Кандидат в командующие ОВС НАТО считает, что Турция должна отказаться от закупок российских С-400

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: Минобороны РФ

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Кандидат в главнокомандующие Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил, что Турция не должна получить истребители F-35 от США, если не откажется от закупки российских ЗРС С-400.

"Я согласен с мнением этого комитета (комитет Сената по делам вооруженных сил - ИФ) о том, что С-400 и F-35 несовместимы, и если Турция пойдет по пути приобретения и эксплуатации С-400, они не должны получить F-35", - заявил Т.Уолтерс в ходе слушаний в Сенате по поводу своего утверждения.

Он добавил, что "сама система С-400 несовместима с той позиции, что говорит на языке, отличном от английского, используемого НАТО".

"Я бы утверждал, что все мы понимаем, что Турция важный союзник в регионе, но это абсолютно неприемлемо поддерживать совместное размещение F-35 и С-400", - добавил Т.Уолтерс.

Накануне в Пентагоне заявили, что Анкара не отказывается от покупки российских ЗРС С-400, поэтому США приняли решение о приостановке сотрудничества с Турцией по F-35.

Турция является партнером Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

Однако, как считают наблюдатели, в США вызывает серьезное беспокойство тот факт, что приобретение Турцией С-400 позволит рассекретить соответствующие системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Аналитики и военные чиновники считают, что самолеты-невидимки F-35 являются единственным самолетом, эффективным против С-400, которая представляет особую угрозу для самолетов четвертого поколения, таких как F-16, F-15 и F/A-18.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Продукция
F-15
F-16
F-18
F-35
С-400 Триумф
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